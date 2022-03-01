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В Исетском районе осудят двух горе-угонщиков

Происшествия, 10:06 01 марта 2022

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Двоих мужчин, обвиняемых в попытках угонов автомобилей, осудят в Исетском районе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В ноябре прошлого года пьяные молодые люди решили заняться угоном отечественных автомобилей. Их они заводили замыкая провода. Но уехать далеко не получалось, блокировался руль. После трех неудачных попыток с машинами, находящимися в соседних дворах, на четвертом угоне преступников задержали полицейские.

Оба фигуранта содержатся под стражей, ранее они были судимы. Кроме того, один из мужчин обвиняется в краже телефона у своего знакомого.

Слушания по делу назначены на 4 марта 2022 года.

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# Исетский район , угон

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