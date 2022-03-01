Тюменцы собирают гуманитарную помощь жителям Донбасса

| Фото: tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

Девять коробок средств первой необходимости, игрушек, канцтоваров, средств гигиены, масок и антисептиков передали в центр помощи Донбассу работники тюменского детского сада №172.

Люди, по словам заведующей детским садом Юлии Селиверстовой, не должны быть брошены на произвол судьбы.

"Даже страшно представить, что рядом с нами люди прячутся от бомбежек в подвалах, живут без света и воды, что тысячи семей ДНР и ЛНР не живут, а "выживают" вот уже 8 лет. Страшные кадры взрыва в школе, выбитые окна и стекла на кроватках в детском саду, украинская военная техника во дворах жилых домов, раздача автоматов и 10 млн патронов всем "желающим", бабушка, определяющая по осколку вид орудия, - всё это лишний раз подтверждает, что так жить нельзя", – написала она.

В свете этих событий, по мнению заведующей детского сада, ясно, что специальная операция, инициированная нашим президентом - это вынужденная мера.

"Скоро всё это закончится и начнется мирная, нормальная, спокойная жизнь не только на Донбассе, но и на всей территории Украины. А санкции мы переживем, не впервой", - заявила Юлия Селиверстова.