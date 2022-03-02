Гимназистки из Тюмени выиграли региональный этап всероссийской олимпиады по истории

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Девятиклассница гимназии № 12 Дарья Трофимова и одиннадцатиклассница гимназии ТюмГУ Ольга Матвеева победили на региональном этапе всероссийской олимпиады по истории. Всего в ней участвовали 54 школьника из Тюменской области.

В первом туре ребята выполняли практическую работу и писали историческое эссе. Школьникам предложили несколько тем: период истории, связанный с деятельностью Петра I, события Второй мировой и Великой Отечественной войн, научные и культурные достижения России и другие. Второй тур состоял из 10 задач различных разделов курса истории Отечества, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

По словам председателя жюри, наибольшую сложность у ребят вызвали задания, связанные с анализом гистограмм.