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Гимназистки из Тюмени выиграли региональный этап всероссийской олимпиады по истории

Общество, 18:07 02 марта 2022

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Девятиклассница гимназии № 12 Дарья Трофимова и одиннадцатиклассница гимназии ТюмГУ Ольга Матвеева победили на региональном этапе всероссийской олимпиады по истории. Всего в ней участвовали 54 школьника из Тюменской области.

В первом туре ребята выполняли практическую работу и писали историческое эссе. Школьникам предложили несколько тем: период истории, связанный с деятельностью Петра I, события Второй мировой и Великой Отечественной войн, научные и культурные достижения России и другие. Второй тур состоял из 10 задач различных разделов курса истории Отечества, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

По словам председателя жюри, наибольшую сложность у ребят вызвали задания, связанные с анализом гистограмм.

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# Всероссийская олимпиада школьников , история

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