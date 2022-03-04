Более 70 кукол покажут на выставке чучел масленицы в Тюмени

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

72 заявки поступили на участие в конкурсе-выставке "Тюменская масленица", которая развернется на Масловском взвозе в областном центре 6 марта.

На творческое состязание в Центр культуры и творчества "Тюмень", как отмечают организаторы, привезли много красивых работ, конкурсанты стараются.

"Участие принимают примерно 170 человек. Над одной куклой могли трудится три-четыре человека. С 10 до 11 часов 6 марта пройдет установка. В 12 начнется мероприятие. В 13 члены жюри отсмотрит работы, через час стартует церемония награждения. После тюменцев ждут взятие снежной крепости, кулачные бои, сожжение чучела Масленицы", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий центра культуры и творчества "Тюмень" Олеся Семенова.

Члены жюри оценят работы по разным критериям. Например, должны быть оригинальность и яркая самобытность, использование национального колорита, разнообразие используемых материалов, а еще создаваться кукла должна в соответствии с традициями.

Для обладателей первого, второго и третьего мест подготовили сертификаты и подарки. Кукол выставят неподалеку от катка.

Инна Пахомова