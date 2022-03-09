Тюменские школьники создадут аппараты для решения проблем Мирового океана

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские школьники создадут подводные аппараты, которые помогут Мировому океану, сообщает Физико-математическая школа Тюменской области.

В рамках окружного соревнования по подводной робототехнике, которое пройдет в Тюмени с 14 по 15 апреля, команды-участники должны разработать подводные аппараты, которые смогут выполнять диагностику и замену подводного кабеля, ремонтировать сетки для рыб, контролировать состояние окружающей среды и работы в Антарктике.

Соревнования делятся на четыре категории: Scout (1-4 классы); Navigator (5-8 классы); АНПА (5-8 классы); АНПА (9-11 классы). Призеры категорий Scout и Navigator представят свой округ на Всероссийских соревнованиях по подводной робототехнике во Владивостоке в мае 2022 года. Призеры последних двух категорий будут представлять свой округ на Всероссийских соревнованиях по подводной робототехнике АНПА в Иннополисе (республика Татарстан) в июне 2022 года.

Подать заявку можно до 15 марта. Вопросы по мероприятию направлять на почту: aageev@fmschool72.ru, Анатолий Агеев.