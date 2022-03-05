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Новый приемо-сдаточный пункт подключен к нефтепроводу Заполярье – Пурпе

Экономика, 16:30 05 марта 2022

АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

АО "Транснефть-Сибирь" подключило новый приемо-сдаточный пункт (ПСП) для приема нефти в магистральный нефтепровод (МН) Заполярье – Пурпе от ООО "Газпром переработка" в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба компании.

Нефтяная компания ведет добычу на Песцовом, Ен-Яхинском и Северо-Самбургском месторождении Ямало-Ненецкого автономного округа. Сдача нефти в МН Заполярье – Пурпе будет осуществляться на приемо-сдаточном пункте "Уренгой – Пур-Пэ". Далее транспортировка углеводородного сырья будет вестись по системе магистральных нефтепроводов АО "Транснефть-Сибирь".

Приемо-сдаточный пункт оборудован системой измерения количества и показателей качества нефти. Объем сдачи нефти, согласно техническим условиям, составляет до 5 млн тонн в год.

Нефть, предъявляемая к сдаче, является малосернистой, соответствует ГОСТ Р 51858-2002 и показателям качества, указанным в технических условиях на подключение объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам ПАО "Транснефть".

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# АО Транснефть – Сибирь , Заполярье - Пурпе

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