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Фотогалерея: тюменцы встретили паралимпийцев в аэропорту Рощино

Спорт, 08:08 07 марта 2022

Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия".

Тюменские спортсмены, входившие в состав сборной России на Паралимпийских играх в Пекине, прибыли в аэропорт Рощино рано утром 7 марта. Напомним, вся российская команда была отстранена от участия в соревнованиях без внятного объяснения причин.

"Сначала было потрясение, шок, не хотелось верить в это, но спасибо команде, тренерам, всем, кто поддерживал, ждал, болел. Впереди альтернативные Игры в Ханты-Мансийске", сказала лыжница Марина Галицына.

Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия". Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия". Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия". Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия". Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия". Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия". Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия". Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия". Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия". Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия". Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия". ﻿

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# Паралимпийские игры

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