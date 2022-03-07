Фотогалерея: тюменцы встретили паралимпийцев в аэропорту Рощино

Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия". Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия".

Тюменские спортсмены, входившие в состав сборной России на Паралимпийских играх в Пекине, прибыли в аэропорт Рощино рано утром 7 марта. Напомним, вся российская команда была отстранена от участия в соревнованиях без внятного объяснения причин.

"Сначала было потрясение, шок, не хотелось верить в это, но спасибо команде, тренерам, всем, кто поддерживал, ждал, болел. Впереди альтернативные Игры в Ханты-Мансийске", сказала лыжница Марина Галицына.