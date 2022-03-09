В Тюмени водитель сбил мальчика и уехал с места аварии

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

13-летнего мальчика сбил водитель автомобиля ВАЗ-2107 на регулируемом пешеходном переходе неподалеку от дома № 18 на ул. Ватутина в Тюмени 9 марта, сообщает региональная Госавтоинспекция.

“По словам школьника, водитель уехал с места ДТП, не остановившись. Очевидцы сообщили номер автомобиля. Сейчас машину разыскивают сотрудники ГИБДД, водитель устанавливается”, – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Подросток доставлен в больницу для установления диагноза и оказания помощи. Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.