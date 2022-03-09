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В Тюмени водитель сбил мальчика и уехал с места аварии

Происшествия, 14:41 09 марта 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

13-летнего мальчика сбил водитель автомобиля ВАЗ-2107 на регулируемом пешеходном переходе неподалеку от дома № 18 на ул. Ватутина в Тюмени 9 марта, сообщает региональная Госавтоинспекция.

“По словам школьника, водитель уехал с места ДТП, не остановившись. Очевидцы сообщили номер автомобиля. Сейчас машину разыскивают сотрудники ГИБДД, водитель устанавливается”, – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Подросток доставлен в больницу для установления диагноза и оказания помощи. Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , подростки

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