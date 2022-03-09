Детский сад в Тюменской слободе построят до марта 2023 года

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Строительство детского сада в Тюменской слободе началось весной 2021 года. Подрядная бригада ведет отделочные работы, монтирует электросети. Все работы завершат к марту 2023 г., сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

По словам директора генподрядной организации Александра Зырянова, на данном объекте рабочие заканчивают монтаж кровли на блоке "Б", осталось примерно 15 %. Все инженерные сети подключены. Вскоре начнутся отделочные работы.

"Всё идёт по графику. Срок сдачи — март 2023 года", - сказал он.

В Тюменской слободе помимо детского сада на 550 мест идет строительство школы на 1 тыс. 200 мест. Подрядчик забил сваи, завершает возведение нулевого этажа.

"Этот объект интересен тем, что он первый реализуется на средства инфраструктурного кредита. Тюменская область активно участвует во всех программах, которые предлагает правительство России. Мы понимаем потребность в новых социальных объектах и прикладываем все усилия, чтобы выполнить свои обязательства перед жителями региона. Строительство объектов, которые находятся в стадии реализации, идет строго по плану", - сказал начальник ГУС Павел Перевалов во время рабочего визита на объекты.

В Тюменской области в 2022 г. строятся четыре детских сада на 1,5 тысячи мест и семь школ, общей вместимостью более 6,5 тысяч учеников. Из них четыре объекта будут введены в эксплуатацию в этом году: школы в пос. Богандинский Тюменского района, дер. Хмелёва Тобольского района, в Тюмени возле Комсомольского сквера и детский сад в ЖК "Новопатрушево".

В регионе начнется строительство ещё 11 школ, 10 из которых заменят устаревшие деревянных здания в районах области.