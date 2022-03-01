В Тюмени продавец нарушила ограничения по продаже социально значимых товаров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соблюдают ли магазины собственные ограничения на число продаваемых в одни руки социально значимых товаров, понаблюдали активисты тюменского отделения "Молодой гвардии" 10 марта. В одном из пяти магазинов сети "Пятёрочка" продавец ограничений не соблюдал, сообщает ТРО ВОО " Молодая гвардия".

"Ранее торговая сеть магазинов "Пятерочка" в России ввела ограничение на продажу ряда социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. В одной из точек кассир продала пять пачек пищевой соли. Однако в объявлении на кассе значилось, что можно совершить покупку в количестве не более трех пачек", — рассказали молодогвардейцы по итогам рейда.

Продажа базовых продуктов ограничена в сетях "Пятерочка", "Перекресток", "Лента" и "Ашан". Их представители объяснили, что из-за увеличения покупательского спроса остатки некоторых товаров сокращаются быстрее. Чтобы обеспечить товарами всех покупателей, магазины вводят ограничения на количество товаров в одни руки.