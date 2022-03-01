  • 12 марта 202212.03.2022суббота
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

За встречей ФК "Тюмень" с "Чертаново" болельщики проследят в Telegram-канале команды

Спорт, 16:53 12 марта 2022

"Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Футболисты "Тюмени" проведут восьмой в 2022 году контрольный матч с московским "Чертаново" в турецкой Ларе 12 марта. Столичная команда также готовится к продолжению сезона в ФНЛ-2, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

С начала февраля игроки "Чертаново" провели в Турции пять товарищеских матчей: с молодежным составом "Зенита" (Санкт-Петербург), датским "Нестведом", NTG из Норвегии, "СКА-Хабаровск" и молодежкой московского ЦСКА.

ФК "Тюмень" до этого на сборах в Омске и Турции провел семь контрольных матчей: в пяти победили, в двух зафиксирована ничья.

За текстовой трансляцией предстоящей игры можно будет следить в клубном Telegram-канале. Встреча начнется она в 19 часов по тюменскому времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:53 12.03.2022За встречей ФК "Тюмень" с "Чертаново" болельщики проследят в Telegram-канале команды
16:13 12.03.2022Турнир по тхэквондо соберет в Тюмени 160 спортсменов
11:47 12.03.2022Тюменские пловцы с ОВЗ привезли медали из Омска
10:43 12.03.2022Тюменцы поддерживают паралимпийцев на альтернативных играх "Мы вместе"