За встречей ФК "Тюмень" с "Чертаново" болельщики проследят в Telegram-канале команды
Футболисты "Тюмени" проведут восьмой в 2022 году контрольный матч с московским "Чертаново" в турецкой Ларе 12 марта. Столичная команда также готовится к продолжению сезона в ФНЛ-2, сообщает пресс-служба тюменского клуба.
С начала февраля игроки "Чертаново" провели в Турции пять товарищеских матчей: с молодежным составом "Зенита" (Санкт-Петербург), датским "Нестведом", NTG из Норвегии, "СКА-Хабаровск" и молодежкой московского ЦСКА.
ФК "Тюмень" до этого на сборах в Омске и Турции провел семь контрольных матчей: в пяти победили, в двух зафиксирована ничья.
За текстовой трансляцией предстоящей игры можно будет следить в клубном Telegram-канале. Встреча начнется она в 19 часов по тюменскому времени.