За встречей ФК "Тюмень" с "Чертаново" болельщики проследят в Telegram-канале команды

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Футболисты "Тюмени" проведут восьмой в 2022 году контрольный матч с московским "Чертаново" в турецкой Ларе 12 марта. Столичная команда также готовится к продолжению сезона в ФНЛ-2, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

С начала февраля игроки "Чертаново" провели в Турции пять товарищеских матчей: с молодежным составом "Зенита" (Санкт-Петербург), датским "Нестведом", NTG из Норвегии, "СКА-Хабаровск" и молодежкой московского ЦСКА.

ФК "Тюмень" до этого на сборах в Омске и Турции провел семь контрольных матчей: в пяти победили, в двух зафиксирована ничья.

За текстовой трансляцией предстоящей игры можно будет следить в клубном Telegram-канале. Встреча начнется она в 19 часов по тюменскому времени.