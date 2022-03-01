Мобильное приложение о Тюмени и мозаичное панно появятся благодаря инициативному бюджетированию

| Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте (архив)

11 проектов реализуют в рамках инициативного бюджетирования в Тюмени в 2022 году. Среди них – создание "Музыкального коворкинга", мобильного приложения "Тюмень без границ", озеленение сквера и другие инициативы.

Заседание конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов пошло 16 марта. Отметим, за представленные проекты в рамках инициативного бюджетирования проголосовали более 10 тыс. 500 тюменцев.

О проектах и количестве голосов, отданных за них, на своей странице во ВКонтакте написал глава города Руслан Кухарук.

За озеленение и ландшафтный дизайн мемориальной территории по ул. Полевой в районе домов №№ 25, 27 проголосовали 1 тыс. 292 человека.

Идею устройства детской площадки в районе дома № 20 по 1-му Слободскому проезду в мкр. Комарово поддержал 961 человек.

890 человек проголосовали за создание уголков боевой славы в образовательных учреждениях Тюмени.

Проект "Музыкальный коворкинг" одобрили 840 человек. Идея заключается в обустройстве креативного пространства для музыкальных репетиций.

За создание мобильного приложения "Тюмень без границ" с эффектом живого присутствия высказались 783 человека. Проект "Лаборатория мозаики" набрал 780 голосов. Это 21-дневный интенсив в форме открытой городской мастерской по созданию тематического мозаичного панно в городе.

737 человек отдали голоса за проведение фестиваля кубинского танца Chacka–Chacka.

Проведение IX Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс" поддержали 682 тюменцев.

Благоустройство детской площадки в мкр. Казарово одобрили 664 человека. За создание хоккейного корта в районе дома № 38 по ул. Мусоргского в ж. р. Мыс проголосовали 638 человек.

591 человек проголосовал за установку скульптурной композиции "Легендарным казакам – первопроходцам Сибири" в сквере Казачьи Луга.

Механизм инициативного бюджетирования, позволяющий расходовать часть бюджетных средств при непосредственном участии жителей города, реализуется в Тюмени третий год. Горожане определяют первоочередные проблемы, разрабатывают проекты, участвуют в выборе идей, а потом и контроле за их реализацией.

Напомним, в 2020 и 2021 годах в областной столице реализовали 17 проектов, предложенных и выбранных жителями нашего города. Это обустройство детских и спортивных площадок, площадок для выгула собак, общественных территорий.

Инна Пахомова