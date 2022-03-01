Чемпионат по ловле хищников пройдет в Тюмени

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат Тюменской области "Зимний хищник-2022" по ловле на блесну со льда состоится на озере Андреевском 19 и 20 марта, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Рыболовам предстоит поохотиться за рыбами хищных пород. Регистрация участников начнется в 7 часов утра. На один тур отводится 5 часов.

"Соревнования по ловле на блесну проводятся впервые за последние шесть лет. В свое время их приостановили, так как не набиралось нужного количества команд. Со временем удалось развить этот вид, у него вновь появилось немало последователей, поэтому и решили возобновить чемпионат", - рассказал главный судья соревнований Игорь Савиных.

Заявки на участие уже подали представители Тюмени, Тобольска, Кургана, Ялуторовска, Заводоуковска, Нижней Тавды. Это спортсмены, команды и рыболовы-любители спортивных обществ, клубов и организаций. За каждый грамм пойманной рыбы участник получает один балл. К зачету принимаются хищники - окунь и щука.