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Букву Z в поддержку российских военных зажгли на фасаде администрации Тюмени

Общество, 10:22 18 марта 2022

из канала Руслана Кухарука в Telegram | Фото: из канала Руслана Кухарука в Telegram

Знак Z загорелся на здании администрации Тюмени. Букву в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, составили из окон кабинетов, в которых включен свет.

Фотографию и видео, снятые в темное время суток, на своем канале в Telegram опубликовал глава города Руслан Кухарук.

"Сегодня важно быть вместе, быть едиными, чтобы пройти этот период испытаний достойно, выстоять и вернуть долгожданный мир на Донбасс. Буква Z на фасаде нашего здания – это знак того, что МЫ поддерживаем нашу армию, которая защищает мир от неофашизма и мирового терроризма. Мы поддерживаем российских солдат, которые сейчас на Украине спасают мирных жителей Донбасса. "Своих не бросаем" – этот девиз объединил всех нас. Zа нами правда!", - написал Руслан Кухарук.

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# администрация Тюмени , Донбасс , Руслан Кухарук

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