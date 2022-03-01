Стихи Марины Цветаевой и Александра Введенского прочтут в усадьбе Колокольниковых
| Фото: группа "Музей «Усадьба Колокольниковых»" ВКонтакте
Произведения эпохи Серебряного века прочтут артисты молодежного театра "Ангажемент" в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) 25 марта в 18 часов.
В исполнении Наталья и Николай Давыдовых прозвучат тексты Тэффи, Николая Заболоцкого, Александра Введенского, Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского.
Стоимость билета — 250 рублей. Нужна предварительная запись по телефону: +7(3452) 46-49-63.
Возрастная категория: 6+.