В Тюмени задержали курьера, обокравшего предпринимателя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже перфоратора тюменца задержали сотрудники полиции. О хищении инструмента стоимостью более 8 тыс. рублей сообщил в правоохранительные органы 34-летний индивидуальный предприниматель.

"29-летний молодой человек, трудоустроенный курьером по доставке еды, сознался в содеянном", — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

На парковке по улице Широтной мужчина приметил грузовик, отсек которого оказался открытым. Тюменец украл перфоратор и сдал его в комиссионный магазин. Вырученные деньги он потратил.

Как выяснилось, молодой человек был ранее судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", тюменцу грозит до пяти лет лишения свободы.