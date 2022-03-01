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Тюменец Владислав Павлов стал первым в областном чемпионате по плаванию

Спорт, 14:21 21 марта 2022

департамент физкультуры и спорта Тюменской области | Фото: департамент физкультуры и спорта Тюменской области

Спортсмен Владислав Павлов одержал победу в чемпионате Тюменской области по плаванию в дисциплине "брасс" на 50 метров, сообщает региональный департамент физкультуры и спорта.

"Все прошло на высшем уровне, брасс на 50 метров — это моя основная дистанция уже не первый год. В Тюмени есть перспективные молодые брассисты, способные составить конкуренцию. Сейчас готовимся к этапу Кубка России в Новосибирске, который состоится на следующей неделе. В конце апреля выступим на чемпионате России в Казани", — рассказал Владислав Павлов.

В главных областных стартах для пловцов участвовало более 200 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Увата и Шадринска. Женщины и мужчины продемонстрировали свое мастерство в баттерфляе, вольном стиле, брассе, комплексном плавании и заплывах на спине. Они преодолели различные дистанции – от 50 до 1500 метров.

С 31 марта по 2 апреля спортсмены примут участие в первенстве Тюменской области.

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# пловцы

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