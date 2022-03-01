393 страховых несчастных случаев на производстве произошло в Тюменской области в 2021 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

393 страховых несчастных случаев на производстве произошло в Тюменской области в 2021 году, что на 20% больше, чем в 2020 году. Девять случаев впервые выявленных профессиональных заболеваний, 62 случая с тяжелым исходом, со смертельным исходом 12 страховых случаев.

Об этом на пресс-конференции рассказала управляющая Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Динара Поштаренко.

"На территории Тюменской области зарегистрировано более 44,5 тысяч работодателей и около 500 тысяч застрахованных лиц. Свыше 96 тысяч работников трудятся на вредных и опасных рабочих местах. Всего в Фонде социального страхования на учете состоит 3 тысячи 81 работник, которые получили увечья на производстве и находятся на обеспечении", - добавила она.

Самыми травмоопасными отраслями в Тюменской области являются: строительство, работа в области здравоохранения и социальных услуг, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, сельское, лесное и охотхозяйства.

Основными причинами несчастных случаев являются: неудовлетворительная организация производства, недостаток в обучении безопасным приемам труда, нарушения правил дорожного движения, нарушения трудовой и производственной дисциплины и неудовлетворительное техническое состояние зданий, территорий.

По словам Динары Поштаренко, чаще всего страдают мужчины в возрасте 40-50 лет и женщины от 50 до 60 лет.

"Основные причины получения травм – падение, обрушение предметов, материалов, падение с высоты, воздействие движущихся, разлетающихся предметов и деталей, ДТП, повреждения в результате контакта с животными", - отметила она.

Фонд социального страхования оплачивает больничный лист в размере 100% заработка независимо от стажа, стационарное, высокотехнологичное и амбулаторное лечение пострадавшего после несчастного случая на производстве, медицинскую реабилитацию. Главный упор делается на раннюю реабилитацию.

"В центре реабилитации ФСС "Тараскуль" создана специальная мультидисциплинарная бригада. Если полного выздоровления не произошло, то пострадавшего направляют в учреждение медико-социальной экспертизы, где определяют степень утраты профессиональной трудоспособности и разрабатывают индивидуальную программу реабилитации пострадавшего. За счет фонда приобретаются необходимые лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, технические средства реабилитации, изготавливаются протезно-ортопедические изделия. Также фонд оплачивает расходы на получение профессионального и дополнительного профессионального образования, на проезд пострадавшего, а в необходимых случаях и проезд сопровождающего его лица для получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации", - сообщила Динара Поштаренко.

В Тюменской области действует комплексная реабилитация пострадавших на производстве. Это непрерывная многоуровневая система медицинской, профессиональной и социальной реабилитации. Она направлена на восстановление физического, психологического здоровья пострадавшего. Благодаря комплексной реабилитации за последние годы наблюдается положительная динамика снижения количества человек, кому установлена инвалидность.

"Мы видим тенденцию увеличения числа лиц, полностью выздоровевших, и рост процента трудоустроенных пострадавших. Более 12 миллионов рублей израсходовал фонд на такой комплексный подход к реабилитации в 2021 году", - подытожила Динара Поштаренко.

Ирина Шемякина