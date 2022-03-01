Татьяна Ярославцева: президент России защищает безопасность государства и граждан

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мы поддерживаем решение нашего президента Владимира Путина, поскольку он защищает безопасность государства и граждан, сказала председатель ТРО ООО "Деловая Россия" Татьяна Ярославцева.

"Теперь мы все надеемся на лучшее, на стабилизацию ситуации, - отметила она. - Уже приняты меры поддержки предпринимательства, государство думает об этом". По ее словам, есть все основания ожидать, что в итоге все завершится благополучно.

Эксперты отмечают, что США могут еще больше расширить санкции в отношении России. В пятом раунде санкций против России ЕС планирует ввести эмбарго на поставки нефти. Но этой экономической войне против России Запад теряет цели. Новые санкции не затронут жизнь простых граждан, а все что могло затронуть россиян уже введено. К тому же правительство Росси, вводя меры поддержки, сводит на нет последствия этих ограничений.

Николай Ступников