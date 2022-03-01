В Тюмени простились с погибшим на Украине военнослужащим

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Церемония прощания с военнослужащим Иваном Кузьминым, погибшим в ходе спецоперации на Украине, прошла в Тюмени 23 марта.

Соболезнования родным и близким Ивана Кузьмина выразил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Вместе со своими боевыми товарищами Иван Кузьмин выполнял святую миссию — защищал безопасность нашей Родины, спасал мирных жителей Донбасса от неонацистской агрессии, служил делу мира и справедливости. Светлая память о павшем герое-земляке навсегда останется с нами", — заявил глава региона.