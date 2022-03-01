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Виновному в ДТП водителю бетономешалки на год запретили выходить из дома после 22 часов

Происшествия, 12:58 24 марта 2022

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Водителя бетономешалки в Тюмени признали виновником ДПТ, в котором пострадал мужчина, управлявший погрузчиком. Как сообщает региональная прокуратура, авария с участием двух специализированных автомобилей произошла 30 сентября 2021 года на 27 км обхода Тюмени.

Центральный районный суд вынес приговор 34-летнему жителю Тюмени, признанному виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Установлено, что водитель автобетоносмесителя не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с погрузчиком LG-936L, водитель которого получил в результате ДТП множественные переломы.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, ему запрещено уходить из дома после 22 часов, не посещать мест массовых мероприятий и выезжать за пределы Тюмени, а также менять место жительства.

Один раз в месяц мужчина обязан являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за осужденными.

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# ДТП , суд

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