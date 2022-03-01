В Тюменской области 407 жителей заболели коронавирусом за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области во ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области во ВКонтакте

407 новых случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки. Скончались 12 пациентов, выздоровели 1 тыс. 561, сообщает федеральный оперативный штаб 25 марта.

За последние сутки в России выявили 25 тыс. 382 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 4 тыс. 212. Зафиксировано 398 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 61 тыс. 860 человек.

В Санкт-Петербурге выявили 1 тыс. 237 случаев болезни, в Свердловской области - 1 тыс. 164, в Москве – 1 тыс. 86.

В Челябинской области заболел 581 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе – 258, в Ямало-Ненецком – 125, в Курганской области – 254.

Всего на сегодняшний день в России выявили 17 млн 715 тыс. 390 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 366 тыс. 618 летальных исходов, выздоровели 16 млн 545 тыс. 758 человек.