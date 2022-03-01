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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В школах и детских лагерях страны отменены антиковидные ограничения

Общество, 13:05 25 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Ограничения по ковиду отменены для школ, детских загородных лагерей, молодежных социальных учреждений с связи со снижением заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Постановление подготовил Роспотребнадзор, сообщает правительство РФ в Telegram-канале.

В школах теперь не нужно одному классу постоянно сидеть в отдельном кабинете и ждать учителей, ученикам разрешается передвигаться. Отменена соцдистанция в 1,5 метра при проведении экзаменов. Если школьник контактировал с зараженным COVID-19, ему не нужно предъявлять учителю медсправку.

Роспотребнадзор разрешает увеличить загрузку детских оздоровительных лагерей на 100%. Детские социальные учреждения можно посещать посторонним. Массовые мероприятия на открытом воздухе также разрешены.

При этом обследование персонала на COVID-19 перед началом смены и проведение генеральной уборки и дезинфекции перед открытием учреждений сохранятся.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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