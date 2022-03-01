Ограничения на поездки из России в Казахстан и Монголию снимут 30 марта

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Россия возобновляет перемещение без ковидных ограничений через государственную границу с Казахстаном и Монголией 30 марта, сообщает правительство страны.

Будут сняты ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд россиян в Казахстан через сухопутный участок границы. А также въезд граждан Монголии в Россию и выезд граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы.

Ограничения перестанут действовать с 0 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года.