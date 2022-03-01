У 432 жителей Тюменской области подтвердился COVID-19 за сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

432 новых случая коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончались 7 пациентов, выздоровели 955, сообщает федеральный оперативный штаб 21 марта.

За последние сутки в России выявили 28 тыс. 709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций - 2 тыс. 187. Зафиксировано 409 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 61 тыс. 938 человек.

В Свердловской области выявили 1 тыс. 656 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 1 тыс. 352, в Иркутской области - 987.

В Челябинской области заболели 596 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе – 308, в Ямало-Ненецком – 142, в Курганской области – 265.

Всего на сегодняшний день в России выявили 17 млн 611 тыс. 401 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 364 тыс. 901 летальный исход, выздоровели 16 млн 271 тыс. 880 человек.