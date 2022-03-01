Ряд коронавирусных ограничений снимает пограничная служба ФСБ с 18 марта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отдельные ограничения на перемещение граждан через государственную границу России снимаются с 18 марта, сообщает ФСБ России.

Разъясняется, что решение касается людей, въезжающих в Российскую Федерацию с территорий Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Украины, а также граждан России и Белоруссии, пересекающих российско-белорусскую государственную границу.

Напомним, ограничительные меры вводились 27 марта 2020 года для предупреждения проникновения на территорию России новой коронавирусной инфекции.