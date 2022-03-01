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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области у 698 человек подтвердился COVID-19

Общество, 14:07 16 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

698 новых случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончались 13 пациентов, выздоровели 1 тыс. 337, сообщает федеральный оперативный штаб 16 марта.

За последние сутки в России выявлено 36 тыс. 519 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 5 тыс. 945 человек. Зафиксировано 576 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 118 тыс. 9 человек.

В Свердловской области выявили 1 тыс. 802 случая болезни, в Санкт-Петербурге – 1 тыс. 569, в Республике Башкортостан – 1 тыс. 398.

В Челябинской области заболел 741 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе – 315, в Ямало-Ненецком автономном округе – 179, в Курганской области – 361 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 млн 449 тыс. 438 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 362 тыс. 478 летальных исходов, выздоровели 15 млн 822 тыс. 31 человек.

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# коронавирус

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