В Тюменской области сняли ограничения на ночную работу кафе и ресторанов

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заведениям общепита, танцплощадкам и дискотекам в Тюменской области разрешено работать после 23 часов, не требуя от посетителей предъявления QR-кодов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Моор.

Кроме того, отменяется запрет на присутствие на церемонии регистрации брака более 10 человек.

Возобновляется бронирование мест, прием и размещение гостей в пансионатах, домах отдыха и санаториях. Юные тюменцы снова могут посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых.

Эти решения приняты в связи со стабилизацией эпидемиологическая ситуация по COVID-19.

При этом Александр Моор подчеркнул, что пандемия еще не закончилась, расслабляться рано. Все предприятия и организации должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации Роспотребнадзора.

"Друзья, соблюдайте масочный режим в городском транспорте и общественных местах. И самое главное – не пропускайте сроки ревакцинации от COVID-19. Берегите себя и своих близких!", - обратился к жителям региона Александр Моор.

Евгений Бабенко