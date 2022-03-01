В Тюменской области сняли ограничения на ночную работу кафе и ресторанов
Заведениям общепита, танцплощадкам и дискотекам в Тюменской области разрешено работать после 23 часов, не требуя от посетителей предъявления QR-кодов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Моор.
Кроме того, отменяется запрет на присутствие на церемонии регистрации брака более 10 человек.
Возобновляется бронирование мест, прием и размещение гостей в пансионатах, домах отдыха и санаториях. Юные тюменцы снова могут посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых.
Эти решения приняты в связи со стабилизацией эпидемиологическая ситуация по COVID-19.
При этом Александр Моор подчеркнул, что пандемия еще не закончилась, расслабляться рано. Все предприятия и организации должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации Роспотребнадзора.
"Друзья, соблюдайте масочный режим в городском транспорте и общественных местах. И самое главное – не пропускайте сроки ревакцинации от COVID-19. Берегите себя и своих близких!", - обратился к жителям региона Александр Моор.
Евгений Бабенко