739 жителей Тюменской области заболели коронавирусом

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

739 новых случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончались 14 пациентов, выздоровели 3 тыс. 964, сообщает ресурс стопкоронавирус.рф 11 марта.

За последние сутки в России выявлено 50 тыс. 743 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 7 тыс. 566 человек. Зафиксировано 674 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 151 тыс. 210 человек.

В Санкт-Петербурге выявили 2 тыс. 595 случаев болезни, Республике Башкортостан – 2 тыс. 501, в Свердловской области – 2 тыс. 263.

В Челябинской области заболели 1 тыс. 648 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе – 304, в Ямало-Ненецком автономном округе – 179, в Курганской области – 551 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 млн 242 тыс. 43 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 359 тыс. 585 летальных исходов, выздоровели 15 млн 194 тыс. 927 человек.