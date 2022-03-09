В Тюменской области выявили 737 случаев коронавируса за сутки

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

737 новых случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки. Скончались 12 пациентов, выздоровели 1 тыс. 933, сообщает ресурс стопкоронавирус.рф 9 марта.

За последние сутки в России выявлено 58 тыс. 675 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 3 тыс. 54 человека. Зафиксировано 645 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 92 тыс. 732 человека.

В Республике Башкортостан выявили 3 тыс. 9 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 2 тыс. 642, в Свердловской области – 2 тыс. 555.

В Челябинской области заболели 2 тыс. 11 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе – 444, в Ямало-Ненецком автономном округе – 350, в Курганской области – 608 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 млн 140 тыс. 69 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 358 тыс. 246 летальных исходов, выздоровели 14 млн 895 тыс. 83 человека.