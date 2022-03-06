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В Тюменской области число обращений больных ОРВИ в фильтры сократилось за месяц в пять раз

Общество, 11:37 06 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фильтры для приема пациентов с симптомами ОРВИ работают в Тюмени, Тюменском районе, Голышманово, Тобольске, Ишиме, селах Вагай, Уват и пос. Туртас. Всего их восемь. Количество обращений в сутки составляет около 200 человек. Это в пять раз меньше, чем месяц назад.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

"Месяц назад в Тюменской области на базе учреждений образования, спорта, социального развития было открыто 20 фильтров для приема пациентов с симптомами ОРВИ. За медицинской помощью ежедневно обращались более 1 тысячи человек. Сейчас таких пунктов восемь, число обращений значительно сократилось", - добавили медики.

Напомним, в фильтрах помощь оказывают и взрослым, и детям. Медики измеряют температуру, уровень сатурации, давление. При необходимости, подозрении на ковид, бесплатно возьмут тест. В случае положительного результата выдадут лекарства прямо в пункте.

Актуальный список адресов фильтров можно выяснить по телефону 122, при этом указать поликлинику, к которой приписаны, и на портале "Территория здоровья".

Анжела Лебедева

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# коронавирус , ОРВИ , система 122

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