В Тюменской области ковид-пациенты проходят реабилитацию с помощью телемедицинских технологий

| Фото: vk.com/oblzdrav72 | Фото: vk.com/oblzdrav72

Специалисты Тюменского государственного медицинского университете убедились в эффективности телекоммуникационных технологий в коррекции психоэмоциональных нарушений у пациентов, перенесших COVID-19.

В отделении медицинской реабилитации тюменской городской поликлиники №17 с марта 2021 года внедрена программа медицинской реабилитации пациентов, перенесших COVID-19 c использованием телекоммуникационных технологий, разработанная кафедрой медицинской профилактики и реабилитации ИНПР университета.

Пациенты, по словам доцента кафедры медицинской профилактики и реабилитации Татьяны Кутергиной, с энтузиазмом отнеслись к реабилитации с применением дистанционного контроля.

"Каждому пациенту были подобраны реабилитационные мероприятия, занятия проходили три раза в неделю, - сообщила она. - В них входили упражнения на нервно-мышечную релаксацию, дыхательная гимнастика, аутогенные тренировки, кинестетическая и арт-терапия, а также беседы с обсуждением динамики изменений. Взаимодействие с пациентом осуществлялось с помощью приложения Телемед-72, по телефону и с помощью мессенджеров. Мы получили положительную динамику в восстановлении общего состояния и психоэмоционального фона".

Врачи отмечают, что психологическими особенностями пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, являются высокий уровень тревоги и депрессии, выраженность которых увеличивается в зависимости от степени тяжести перенесенного заболевания и наличия сопутствующих заболеваний.

Исследование проводилось с участием мультидисциплинарной команды, в состав которой вошли профильные специалисты, терапевт, психолог, инструктор ЛФК. Это позволило подбирать индивидуальный комплекс реабилитационных мероприятий, их контроль проводился ежедневно. Показания артериального давления, пульса, содержания кислорода в крови пациенты передавали врачу. Пациенты отметили уменьшение общей слабости, утомляемости и улучшение переносимости нагрузок, сообщает пресс-служба медвуза.