1 тыс. 603 случая коронавируса выявлено в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 603 случая заболевания коронавирусом выявили в Тюменской области за сутки, в России выявлено 93 тыс. 26 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб 3 марта.

За минувшие сутки в Свердловская область коронавирус диагностировали у 4 тыс. 797 человек, в Самарской области — 3 тыс. 874 человек, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 562 человека.

В Челябинской области за сутки COVID-19 заболели 2 тыс. 405 человек, в Ямало-Ненецком автономном округе – 855, в Ханты-Мансийском автономном округе – 1 тыс. 077, в Курганской области – 969 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 млн 685 тыс. 850 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 354 тыс. 011 летальных исходов, выздоровели 14 млн 102 тыс. 684 человека.