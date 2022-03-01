В Тюменской области на 16 % снизился недельный показатель заболеваемости COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 16% снизился недельный показатель заболеваемости коронавирусом за седьмую неделю 2022 года в Тюменской области, за восьмую - на 26%. Об этом рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на заседании оперативного штаба.

Заболеваемость за последнюю неделю снизилась во всех возрастных группах. Среди взрослых наибольший показатель отмечен в возрастной группе старше 60 лет - 1 250 на 100 тыс. населения. Это на 16% меньше, чем за предыдущую неделю.

Наименьший показатель заболеваемости зафиксирован в возрастной группе 18-29 лет - 563 на 100 тыс. населения. Снижение по сравнению с прошлой неделей на 30%. В общем количестве заболевших - 17% детей, заболеваемость среди них также снижается.

Охват тестированием за последние 7 дней - 403 на 100 тыс. населения. По этому показателю Тюменская область занимает 6 место в стране.