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Ученые: сон и дневные прогулки должны стать стратегией в борьбе за здоровье в условиях COVID-19

Общество, 17:50 28 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сон и прогулки днем благотворно влияют на качество жизни в условиях социальных ограничений COVID-19.

Такие выводы сделала международная группа исследователей, которая проанализировала, как меняется самочувствие человека при воздействии дневного света и разных режимах сна, сообщает пресс-служба ТюмГМУ.

В исследовании ученых России, Германии, Израиля, Португалии, Японии и Индии приняли участие более 11 тыс. человек. Большинство замечали ухудшение качества сна, снижение физической активности и продуктивности в условиях социальных ограничений. При этом увеличилось время, проводимое за экраном, а воздействие дневного света на открытом воздухе сократилось на 58 %.

"Из ответов респондентов мы увидели, что более продолжительный сон и меньшее использование будильника благотворно сказывается на качестве сна и жизни", - прокомментировал доктор медицинских наук, профессор кафедры биологии Тюменского ГМУ Денис Губин.

Утренний и дневной свет, по мнению специалиста, полезен для так называемых биологических часов человека. Потому снижение пребывания на солнечном свете и рост экранного времени, а он, как правило, увеличивается за счет вечернего и ночного времени, усугубляет проблемы с качеством сна, настроением, режимом питания и здоровьем в целом.

Стратегии по улучшению самочувствия в условиях социальных ограничений должны активно способствовать тому, чтобы люди проводили больше дневного времени на свежем воздухе и соблюдали гигиену сна.

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# COVID-19 , исследования , коронавирус

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