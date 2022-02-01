Ученые: сон и дневные прогулки должны стать стратегией в борьбе за здоровье в условиях COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сон и прогулки днем благотворно влияют на качество жизни в условиях социальных ограничений COVID-19.

Такие выводы сделала международная группа исследователей, которая проанализировала, как меняется самочувствие человека при воздействии дневного света и разных режимах сна, сообщает пресс-служба ТюмГМУ.

В исследовании ученых России, Германии, Израиля, Португалии, Японии и Индии приняли участие более 11 тыс. человек. Большинство замечали ухудшение качества сна, снижение физической активности и продуктивности в условиях социальных ограничений. При этом увеличилось время, проводимое за экраном, а воздействие дневного света на открытом воздухе сократилось на 58 %.

"Из ответов респондентов мы увидели, что более продолжительный сон и меньшее использование будильника благотворно сказывается на качестве сна и жизни", - прокомментировал доктор медицинских наук, профессор кафедры биологии Тюменского ГМУ Денис Губин.

Утренний и дневной свет, по мнению специалиста, полезен для так называемых биологических часов человека. Потому снижение пребывания на солнечном свете и рост экранного времени, а он, как правило, увеличивается за счет вечернего и ночного времени, усугубляет проблемы с качеством сна, настроением, режимом питания и здоровьем в целом.

Стратегии по улучшению самочувствия в условиях социальных ограничений должны активно способствовать тому, чтобы люди проводили больше дневного времени на свежем воздухе и соблюдали гигиену сна.