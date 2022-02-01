В Тюменской области реабилитацию после COVID-19 проходят 172 пациента
172 пациента, пострадавшие от COVID-19, проходят медицинскую реабилитацию в центрах Тюменской области на 25 февраля. С начала пандемии восстановление в условиях стационаров, амбулаторий прошли более 3 тыс. пациентов.
Такие данные корреспонденту "Тюменской линии" предоставили в региональном департаменте здравоохранения.
"Отбор пациентов для реабилитации проводится через врачебную комиссию в поликлинике. Также из моноинфекционных госпиталей по завершении лечения по показаниям направляют тяжелых пациентов на реабилитацию", - говорят медики.
Реабилитацию пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, делят на несколько этапов в зависимости от тяжести течения болезни.
Восстановлением здоровья после ковида жители Тюменской области могут заняться в круглосуточном стационаре центра "Градостроитель", в санатории "Светлый" в Ялуторовске.
И амбулаторно: в дневном стационаре Многопрофильного консультативно-диагностического центра, городских поликлиниках №5, 12, 17, а также в тобольской больнице №3, ялуторовской больнице №23.
Время ожидания назначения на реабилитацию занимает от одного до 14 дней, отмечают специалисты.
"Медицинская реабилитация осуществляется мультидисциплинарной командой, которая проводит реабилитационные шкалы функциональных нарушений при поступлении и выписке, тем самым оценивается эффективность мероприятий. Они имеют большую значимость и эффективность, тем самым мы уменьшаем дыхательную недостаточность, улучшаем сатурацию и восстанавливаем работу систем и органов, которые пострадали в период болезни", - говорят тюменские медики.
Анжела Лебедева