В Тюменской области реабилитацию после COVID-19 проходят 172 пациента

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

172 пациента, пострадавшие от COVID-19, проходят медицинскую реабилитацию в центрах Тюменской области на 25 февраля. С начала пандемии восстановление в условиях стационаров, амбулаторий прошли более 3 тыс. пациентов.

Такие данные корреспонденту "Тюменской линии" предоставили в региональном департаменте здравоохранения.

"Отбор пациентов для реабилитации проводится через врачебную комиссию в поликлинике. Также из моноинфекционных госпиталей по завершении лечения по показаниям направляют тяжелых пациентов на реабилитацию", - говорят медики.

Реабилитацию пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, делят на несколько этапов в зависимости от тяжести течения болезни.

Восстановлением здоровья после ковида жители Тюменской области могут заняться в круглосуточном стационаре центра "Градостроитель", в санатории "Светлый" в Ялуторовске.

И амбулаторно: в дневном стационаре Многопрофильного консультативно-диагностического центра, городских поликлиниках №5, 12, 17, а также в тобольской больнице №3, ялуторовской больнице №23.

Время ожидания назначения на реабилитацию занимает от одного до 14 дней, отмечают специалисты.

"Медицинская реабилитация осуществляется мультидисциплинарной командой, которая проводит реабилитационные шкалы функциональных нарушений при поступлении и выписке, тем самым оценивается эффективность мероприятий. Они имеют большую значимость и эффективность, тем самым мы уменьшаем дыхательную недостаточность, улучшаем сатурацию и восстанавливаем работу систем и органов, которые пострадали в период болезни", - говорят тюменские медики.

Анжела Лебедева