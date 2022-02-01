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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области коронавирусом заболели еще 1 тыс. 975 человек

Общество, 13:29 24 февраля 2022

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области выявили 1 тыс. 975 случаев COVID-19 за сутки. Скончались шестеро человек, выздоровели 2 тыс. 93, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 132 тыс. 998 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 8 тыс. 632 человека, на 47,2% меньше по сравнению с 23 февраля. Зафиксировано 762 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 136 тыс. 433 человека.

В Санкт-Петербурге выявили 8 тыс. 742 случаев болезни, в Красноярском крае - 5 тыс. 121, в Москве - 4 тыс. 730.

В Свердловской области заболели 4 тыс. 166 человек, в Челябинской области - 3 тыс. 218, в Ханты-Мансийском АО - 1 тыс. 611, в Курганской области - 1 тыс. 249, в Ямало-Ненецком АО - 972.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 млн 928 тыс. 568 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 348 тыс. 578 летальных исходов, выздоровел 12 млн 972 тыс. 661 человек.

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# коронавирус

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