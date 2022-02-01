Глава Роспотребнадзора Анна Попова: омикрон меньше поражает легкие

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Омикрон в меньшей степени поражает легочную ткань. Это показало исследование, которое ученые провели на животных. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-заседании кабинета министров под председательством Михаила Мишустина 22 февраля.

"В 97 процентах случаев заболевание коронавирусом протекает в форме ОРВИ или бессимптомно", - отметила она.

По словам главы Роспотребнадзора, учитывая клинические особенности течения инфекции, ряд мер могут смягчить при условии снижения заболеваемости – в театрах, музеях и общепите, а также школах.

"Изменения будут предложены в течение 10–14 дней", - добавила Анна Попова.