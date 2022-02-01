В Тюменской области выявили 1 тыс. 491 случай коронавируса

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

1 тыс. 491 случай COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки. Скончались девять пациентов, выздоровели 2 тыс. 303, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 135 тыс. 172 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 тыс. 294 человека, на 95,7% больше по сравнению с 21 февраля. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 164 тыс. 293 человека.

В Санкт-Петербурге выявили 6 тыс. 575 случаев болезни, в Красноярском крае - 5 тыс. 650, в Новосибирской области - 5 тыс. 128.

В Челябинской области заболели 3 тыс. 719 человек, в Свердловской области - 3 тыс. 667, в Ханты-Мансийском АО - 1 тыс. 604, в Ямало-Ненецком АО - 1 тыс. 427, в Курганской области - 1 тыс. 282.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 млн 657 тыс. 928 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 347 тыс. 31 летальный исход, выздоровели 12 млн 657 тыс. 25 человек.