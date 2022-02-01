В Тюменской области школьники и студенты начнут учиться очно с 21 февраля

| Фото: Министерство просвещения РФ | Фото: Министерство просвещения РФ

Очный формат обучения возобновится в Тюменской области для школьников Тюмени и Тюменского района, городов Тобольска и Ишима, студентов колледжей, техникумов и вузов, учащихся организаций допобразования и спортивной подготовки с 21 февраля.

Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, школьники в остальных городах и районах Тюменской области учатся очно с 14 февраля.

Перед началом учебного процесса во всех образовательных организациях проведут санитарную обработку помещений.

Детские сады области продолжают работать в штатном режиме.