В Тюменской области у 2 тыс. 478 человек подтвердился коронавирус

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

У 2 тыс. 478 человек выявили COVID-19 в Тюменской области за сутки, скончались семеро человек, выздоровели 417, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 179 тыс. 284 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 19 тыс. 573 человека, на 10,3% меньше по сравнению с 15 февраля. Зафиксировано 748 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 172 тыс. 468 человек.

В Санкт-Петербурге заболели 17 тыс. 151 человек, в Москве - 11 тыс. 262, в Красноярском крае - 7 тыс. 193.

В Челябинской области выявили 5 тыс. 159 случая, в Свердловской области - 4 тыс. 997, в Ханты-Мансийском АО - 1 тыс. 989, в Курганской области - 1 тыс. 458, в Ямало-Ненецком АО - 1 тыс. 373.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 14 млн 659 тыс. 880 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 342 тыс. 383 летальных исхода, выздоровели 11 млн 643 тыс. 393 человека.