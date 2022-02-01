Тюменские врачи рекомендуют переболевшим COVID-19 проходить два этапа реабилитации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Всем пациентам, перенесшим COVID-19, вне зависимости от степени тяжести течения болезни, необходимо проходить второй этап реабилитации.

По мнению тюменских врачей, это будет эффективной мерой компенсации постковидной энцефалопатии.

По последним данным, сообщается на официальном сайте Тюменского государственного медицинского университета, COVID-19 может поражать нервную систему. Однако, пока мало известно о долгосрочных последствиях влияния коронавирусной инфекции на головной мозг, в том числе в отношении вестибулярных функций, головокружения и других проявлений.

Энцефалопатия в исходе COVID-19, по словам доцента кафедры медицинской профилактики и реабилитации, главного врача областного лечебно-реабилитационного центра Джинны Лебедевой, возникает в результате сочетания различных причин, включая прямое повреждение коры головного мозга под воздействием вируса, а также прилегающих структур.

"Мы продолжим изучать особенности появления и взаимосвязи частоты, степени выраженности и тяжести постковидной энцефалопатии. Это позволит разработать методы лечения этих нарушений и, в конечном итоге, осуществить своевременную профилактику заболевания. Это значимо улучшит качество жизни пациентов", – сообщила она.

Второй этап реабилитации должен включать дыхательную гимнастику, лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж грудной клетки, а также медикаментозную терапию.