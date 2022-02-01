Сделать ЭКГ и посетить невролога после ковида рекомендуют детям тюменские кардиологи

| Фото: Тюменский кардиоцентр ВКонтакте | Фото: Тюменский кардиоцентр ВКонтакте

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Потеря концентрации внимания, раздражительность, бессонница, плаксивость могут появиться у детей на фоне ковида. Самым тяжелым проявлением постковида у детей считается мультисистемный воспалительный синдром, сообщает Тюменский кардиоцентр.

Синдром начинается через несколько недель после коронавируса, даже перенесенного в легкой или бессимптомной форме. Он вызывает резкий иммунный ответ. У ребенка появляется температура, боли в животе, тошнота, рвота, риск нарушений работы сердца и неврологических проблем.

Для скорейшего восстановления после "омикрона" следует сдать анализ крови и мочи, чтобы проверить, нет ли воспалительного процесса, проверить работу почек и сердца. Рекомендуется сделать ЭКГ, а при проявлении неврологических симптомов - головная боль, повышенная утомляемость, головокружение - необходима консультация невролога. Стоит временно воздержаться от активных занятий спортом.