В Тюменской области выявили 1 тыс. 703 случая COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У 1 тыс. 703 человек подтвердился коронавирус в Тюменской области. Скончались пятеро человек, выздоровели 389, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлен 166 тыс. 631 новый случай коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 21 тыс. 833 человека, на 108,9% больше по сравнению с 14 февраля. Зафиксировано 704 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 137 тыс. 881 человек.

В Москве зафиксировано 8 тыс. 160 случаев болезни, в Красноярском крае - 7 тыс. 122, в Санкт-Петербурге - 7 тыс. 91.

В Челябинской области выявили 5 тыс. 110 случаев, в Свердловской области - 4 тыс. 844, в Ханты-Мансийском АО - 2 тыс. 517, в Ямало-Ненецком АО - 2 тыс. 98, в Курганской области - 1 тыс. 301.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 14 млн 480 тыс. 596 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 341 тыс. 635 летальных исходов, выздоровели 11 млн 470 тыс. 925 человек.