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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более тысячи тюменцев ежедневно приходят в фильтры с симптомами ОРВИ и COVID-19

Общество, 19:01 15 февраля 2022

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. человек ежедневно обращаются за медицинской помощью на дополнительные фильтры, открытые в Тюменской области для пациентов с признаками ОРВИ, сообщает информационный центр регионального правительства.

По данным на 15 февраля, в Тюменской области открыты 20 дополнительных фильтров на базе учреждений образования, спорта, социального развития - 11 в Тюмени, 4 - в Тобольске, по одному - в Тюменском районе, Голышманово, Заводоуковске, Вагае и Ишиме.

Всего по данным на вечер 14 февраля в дополнительных фильтрах принято 12 тыс. 308 человек, из них 1 тыс. 4 ребенка.

По результатам осмотров выполнено 7 тыс. 196 экспресс-тестов на COVID-19, из них выявлено 1 тыс. 885 положительных результатов. Открыто 5 тыс. 730 листков нетрудоспособности. 8 тыс. 799 человек взяты под дальнейшее медицинское наблюдение, 30 - пациентов госпитализированы.

Евгений Бабенко

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# коронавирус , ОРВИ

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