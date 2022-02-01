В России разработали методику выявления геновариантов "омикрона"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ученые разработали лабораторную методику для определения геновариантов штаммов "дельта" по двум мутациям и "омикрон" по четырем мутациям. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время федерального оперативного штаба 16 февраля.

По ее словам, в стране также завершена работа над новой тест-системой, которая более чувствительна к появлению новых мутаций.

"Начаты клинические исследования кожного теста, который определит все уровни иммунитета человека к коронавирусу", - сказала Попова.

В России пятую неделю продолжается подъем заболеваемости, тем не менее вторую неделю фиксируется замедление темпов роста. Заболеваемость растет во всех возрастных группах, в том числе среди школьников. Максимальная заболеваемость отмечена среди лиц старше 65 лет.

Среднероссийский показатель тестирования – 705 на 100 тыс. населения. Среди выявленных штаммов "Омикрон" составляет 72,5%. Он зарегистрирован во всех регионах.