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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области выявили 2 тыс. 381 новый случай COVID-19 за сутки

Общество, 13:38 17 февраля 2022

здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

У 2 тыс. 381 человека выявили коронавирус в Тюменской области. Скончались 10 пациентов, выздоровели 483, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 180 тыс. 622 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 18 тыс. 90 человека, на 7,3% меньше по сравнению с 16 февраля. Зафиксировано 790 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 185 тыс. 82 человек.

В Санкт-Петербурге заболели 16 тыс. 595 человек, в Москве - 9 тыс. 705, в Красноярском крае - 7 тыс. 617.

В Свердловской области заболели 5 тыс. 11 человек, в Челябинской области - 4 тыс. 705, в Ханты-Мансийском АО - 2 тыс. 508, в Ямало-Ненецком АО - 1 тыс. 978, в Курганской области - 1 тыс. 487.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 14 млн 840 тыс. 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 343 тыс. 173 летальных исхода, выздоровели 11 млн 828 тыс. 475 человека.

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# коронавирус

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