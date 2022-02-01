В Тюменской области уровень коллективного иммунитета против COVID-19 выше среднероссийского на 4%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уровень коллективного иммунитета против COVID-19 в Тюменской области составляет 64 %. В последнее время он снижается. Такие данные корреспонденту "Тюменской линии" предоставил информационный центр правительства Тюменской области.

"Показатель коллективного иммунитета в регионе за последнее время имеет тенденцию к снижению. Хотя, в целом, уровень коллективного иммунитета в Тюменской области выше, чем средний показатель в России на 4,3 процента", - рассказали эксперты.

Основной причиной снижения коллективного иммунитета специалисты регионального департамента здравоохранения называют постепенное исчезновение антител к COVID-19 у тех, кто привился или переболел более полугода назад. Таким людям рекомендовано привиться от новой коронавирусной инфекции или пройти ревакцинацию.

"Организм болеющих в настоящее время людей еще борется за формирование иммунного ответа, но в текущий момент антитела только вырабатываются", - отметили медики.

На 22 февраля в Тюменской области прививки от ковида сделали 1 млн 124 тыс. 544 жителей. При этом ревакцинацию прошли всего 244 тыс. 477 человек.

"Ревакцинацию необходимо пройти каждому человеку спустя 4-6 месяцев после вакцинации", - напоминают врачи.

Анжела Лебедева