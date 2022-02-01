В России снижается заболеваемость коронавирусом
Снижение заболеваемости коронавирусом зафиксировано в 51 регионе РФ. В целом показатель снижения составляет 9,8%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-заседании кабинета министров под председательством Михаила Мишустина 22 февраля.
Как заметила Попова, ряд противоэпидемических мер может быть смягчен при снижении заболеваемости.
"В 34 субъектах РФ отмечен рост заболеваемости, в ряде регионов ситуация усугубляется. В 97 процентах случаев заболевание протекает в форме ОРВИ или бессимптомно", - отметила она.
По словам главы Роспотребнадзора, ученые завершили исследование "Омикрона" на животных. Оно показало, что штамм в меньшей степени поражает легочную ткань.
"Учитывая клинические особенности течения инфекции, ряд мер могут смягчить при условии снижения заболеваемости – в театрах, музеях и общепите, а также школах. Изменения будут предложены в течение 10–14 дней", - добавила Анна Попова.
Ситуация с прибытием беженцев из Донбасса взята под дополнительный контроль. Усилен санитарный режим на границе, в пунктах временного размещения проводится экспресс-тестирование.