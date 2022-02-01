В Тюменской области у 2 тыс. 39 человек выявили коронавирус

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

2 тыс. 39 случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области. Скончались семеро человек, выздоровели 2 тыс. 507, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 137 тыс. 642 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 16 тыс. 349 человек, на 5,46% меньше по сравнению с 22 февраля. Зафиксировано 785 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 179 тыс. 203 человека.

В Санкт-Петербурге выявили 9 тыс. 794 случая, в Москве - 5 тыс. 664, в Красноярском крае - 5 тыс. 473.

В Свердловской области заболел 4 тыс. 61 человек, в Челябинской области - 3 тыс. 408, в Курганской области - 1 тыс. 256, в Ханты-Мансийском АО - 1 тыс. 70, в Ямало-Ненецком АО - 1 тыс. 40.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 млн 795 тыс. 570 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 347 тыс. 816 летальных исходов, выздоровели 12 млн 836 тыс. 228 человек.